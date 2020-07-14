- Başkan Yılmaz'dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı - Son Dakika

- Başkan Yılmaz'dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı

- Başkan Yılmaz'dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kent Meydanı-Polis Okulu-Kanal Caddesi güzergahında ulaşım hizmeti veren şoförlerle bir araya geldi.

- Başkan Yılmaz'dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı

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BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kent Meydanı-Polis Okulu-Kanal Caddesi güzergahında ulaşım hizmeti veren şoförlerle bir araya geldi.

Yıldırım'da Covid-19 salgın sürecinde etkin tedbirlerin hayata geçirilmesine öncülük eden ve sosyal destek çalışmalarıyla vatandaşların yanında olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe esnafıyla da bir araya gelerek hem tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor, hem de bu süreçteki talep ve önerilerini dinliyor. Bu noktada Başkan Oktay Yılmaz, Polis Okulu-Kent-Meydanı güzergahında vatandaşlara ulaşım hizmeti veren Polis Okulu Minibüs Durağı'nın şoförlerini ziyaret etti. Kanal Caddesi üzerindeki minibüs durağında minibüs esnafıyla sohbet eden ve pandemi sürecinde uygulanması gereken tedbirleri değerlendiren Başkan Yılmaz, "Bu süreçte en önemlisi bireysel tedbirler uygulamak. Bu noktada ise maske kullanımı salgınla mücadelede uyulması gereken kuralların başında geliyor. Çünkü maske hasta ya da sağlıklı kişilerin etkileşimini ciddi anlamda kesiyor. Sosyal mesafeye uymak, hijyen kurallarını uygulamak sürecin hızla noktalanmasında öne çıkan etmenler" dedi.

Bu noktada ulaşımdaki önlemlerin de büyük önem arz ettiğini ve şoförlere de bazı sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla Bursa genelinde maske takmak bir zorunluluk. Aynı şekilde ulaşım araçlarında da bu zorunluluk geçerli. Özellikle toplu taşıma yapılan araçlarda maskesiz yolcu almamak, maskesiz yolcuya varsa maske temin etmek ve en önemlisi sosyal mesafenin korunması için araç kapasitesine göre belirlenen kısıtlı sayıda yolcu taşımak salgının yayılması karşısında oldukça zaruri. Şoför kardeşlerimiz de hem kendilerinin ve ailelerinin hem de diğer yolcuların sağlığını korumak için tedbirlere harfiyen uyulması noktasında gereken uygulamaları yapmalıdır. Hemşehrilerimizden de istirhamımız, bu süreci bir an önce atlatabilmek için maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen başta olmak üzere tüm önlemlere uymaları. Tüm minibüs esnafımıza bereketli kazançlar, sağlıklı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkan Yılmaz'dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı - Son Dakika
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