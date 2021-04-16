Başkan Yılmaz'dan örnek çevreci Rahmiye Teyze'ye teşekkür - Son Dakika

80 yaşında gönüllü bir çevreci olan Rahmiye teyze, Yıldırım Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmalarına büyük destek veriyor. Soykan, eşinden kendisine, kendisinden kızına miras kalan hassasiyet ile atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için uğraşıyor. Geri dönüştürülebilecek hiçbir şeyi çöpe atmayan ve bu davranışı ile çevresine örnek olan Rahmiye Soykan, "Rahmetli eşim bu konuda oldukça hassastı. Yolda gördüğü bütün mavi kapakları toplardı. Ondan bize miras kaldı. Bizler de hem evimizdeki atıkları, hem de mahalledeki komşularımızın bize getirdiği atıkları topluyor, salı günleri belediyemizden gelen personele teslim ediyoruz" dedi.

OKTAY YILMAZ: EVİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ GİBİ OLDU

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Rahmiye teyzeye bu anlamlı davranışı için teşekkür ederek, "Yıldırım Belediyesi olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizle birlikte aynı safta yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Rahmiye teyzemizin evi mahallenin dönüşüm merkezi oldu bir bakıma. Çevreyi korumanın hepimizin vatandaşlık görevi olduğu anlayışıyla, geri dönüşüm konusunda hemşehrilerimizden daha duyarlı olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.