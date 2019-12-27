Başkan Yılmaz'dan, Seçer'in sert çıkışına tepki - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis toplantısında sinirlenerek sert çıkışlar yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepki gösterdi. Seçer'in, bağırarak, azarlayarak konuşmasını eleştiren Yılmaz, "Bu, meclis üyelerine saygısızlıktır" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı, Denizkızı A.Ş.'ye 10 milyon TL'lik sermaye artırımı talebiyle ilgili komisyon kararı nedeniyle gerginliklere sahne oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Belediye Şirketlerini İnceleme Komisyonlarına ortak havale edilen ve ilgili komisyonların; Denizkızı A.Ş.'nin sermaye artırımına onay vermeyerek, şirketin incelenmesiyle ilgili kararına sinirlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, sert çıkışlar yaptı.



Seçer'in çıkışlarına tepki gösteren Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, komisyon üyelerinin töhmet altında bırakıldığını ve Başkan Seçer'in meclisteki tansiyonu yükselttiğini savundu. Yılmaz, "Yaklaşık 1 saattir bağırarak, yüksek sesle, azarlayıcı tarzla konuşuyorsunuz. Tansiyonu yükseltiyorsunuz. Bu sadece kararı veren komisyon üyelerine değil, bu meclisi oluşturan tüm meclis üyelerine saygısızlıktır" diye konuştu.



Denizkızı A.Ş.'nin sermaye artırımı talebini mecliste öğrendiklerini belirten Yılmaz, "Biz bu kentin önünü tıkamamak, bu kente hizmet etmek noktasında, uyumlu, uzlaşmacı ve hizmet odaklı çalışıyoruz. Komisyon bir karar vermiş ve direkt sermaye artırımı değil, şirketin incelenerek konunun tekrar görüşülmesini uygun bulmuş. Siz, bu karar üzerine suçlayıcı, tehdit edici üslup kullanarak önceki dönem meclis üyesi arkadaşlarımızın ismini vererek eleştiriyorsunuz. Bundan 6-7 ay önce biz önceki dönemin incelenmesini istiyorduk; siz başka bir şey diyordunuz. Şimdi siz önceki dönem demeye başladınız" ifadelerini kullandı.



"Kimseyi, töhmet altında bırakmaya gerek yok"



"Ben Toroslar Belediye Başkanı olarak, bu meclisin bir üyesi olarak ve Cumhur İttifakı olarak önceki dönemde herhangi bir sıkıntı varsa açık seçik incelenmesini, denetlenmesini, soruşturulmasını canı gönülden destekleyeceğimizi daha önce de dile getirmiştim" diyen Yılmaz, Seçer'in 'siyasi hareket ediyorlar' imasında bulunarak komisyonu töhmet altında bıraktığını ifade etti. Yılmaz, "Burada kimseyi töhmet altında bırakmaya gerek yok. Tüm gerginliklere rağmen birçok mesele bu mecliste çözülebildi. Diyalog yoluyla, konuşularak çözüldü. Bu konu da bu yöntemle çözülebilecek bir konu iken tansiyon yükseldi ve bizim açımızdan çözülemeyecek bir noktaya geldi. Bu nedenle isterseniz oylayalım, isterseniz doğrudan reddedip tansiyonu daha çok yükseltmeyelim. Bundan kimse fayda sağlamaz" dedi.



Daha sonra oylamaya sunulan ve sermaye artırımından önce inceleme yapılmasını içeren komisyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi. - MERSİN