Başkan Yılmaz'dan şehitlik ziyareti - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kurban bayramı münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ndeki şehit asker ve polislerin kabirlerini ziyaret etti.

kurban bayramı münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ne gelen Başkan Oktay Yılmaz, görevleri başında vatan müdafaası sırasında şehit olan Bursalı asker ve polis kabirlerini ziyaret ederek birer karanfil bıraktı. Bütün şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret eden ve şehitleri dua ile yad eden Başkan Yılmaz, "Yüce Allah, bu toprak için, bu vatan için ve bu bayrak için can veren bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Evlatlarını vatanın bağrına emanet eden şehit aileleri için bayramlar buruk geçer. Ancak bizler de şehit yakınlarımızın evladı, kardeşi, ağabeyiyiz. Bütün ailelerimize yeniden baş sağlığı ve sabır diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Öte yandan Yıldırım Belediyesi ekipleri, Pınarbaşı Şehitliği'nde kurduğu stantta şehit yakınlarına çiçek dağıttı. - BURSA