Başkan Yılmaz'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Dil Bayramı'nın 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türkçenin doğru kullanılması noktasında herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Yabancı kelime kullanma alışkanlığı ve özentisinde olan gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, "Dilimizin özenle korunarak yabancı kelimelerden arındırılmasına önem veriyoruz. Bizi millet yapan en temel unsurlarından başında varlığı ve zenginliğiyle gurur duyduğumuz Türkçemiz geliyor. Dilini kaybeden milletlerin benliğini ve inancını da kaybedeceği gerçeğinden hareketle Türk dilinin korunması noktasında üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.