Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret

10.03.2021 11:38
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1983 yılından beri binlerce vatandaşa istihdam kapısı açarak Bursa ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan, Türkiye'nin hazır giyim lideri Yeşim Tekstil'i ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1983 yılından beri binlerce vatandaşa istihdam kapısı açarak Bursa ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan, Türkiye'nin hazır giyim lideri Yeşim Tekstil'i ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın dostu firma" kimliğine uygun olarak hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken ve son olarak Kadın Dostu Markalar Ödüllerinde Farkındalık Ödülü ile Tüketici Özel Ödülü'ne layık görülen Yeşim'i ziyaret ederek başarılarından dolayı CEO Şenol Şankaya'yı tebrik etti. Başkan Yılmaz, Yeşim'in farklı bölümlerinde görev yapan kadın çalışanlarıyla da bir araya geldi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenol Şankaya, köklü bir geçmişi olan ve değerli kültürel mirasa sahip bir ilçede faaliyet göstermekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Yeşim'in kurulduğu 1983 yılından bu yana kadın istihdamını desteklediğini dile getiren Şankaya, özellikle sağladıkları kreş hizmetiyle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasına katkı sağladıklarını belirtti. Şankaya, hayata geçirdikleri birbirinden değerli projelerle ve Yeşim Kreşiyle çeşitli platformlarda örnek gösterildiklerini kaydederek, kadının güçlenmesi adına iş dünyasına liderlik yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım ilçesinin önde gelen firmalarından olan Yeşim'in başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, firmanın özellikle kadın çalışmaları adına hayata geçirdiği çalışmalardan övgüyle bahsetti. Yılmaz son olarak Yeşim'in "Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri" töreninde Farkındalık Ödülü ile Tüketici Özel Ödülü almasından dolayı Şenol Şankaya'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Yıldırım Belediyesi olarak kadının toplumda güçlenmesine son derece değer verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, Yeşim'le bu alanda hayata geçirilecek her türlü iş birliğine açık olduklarının da altını çizdi.

Başkan Oktay Yılmaz daha sonra Yeşim'de çeşitli bölümlerde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi. Yeşimli kadınlara çiçek hediye eden Başkan Yılmaz; iş hayatında kadın çalışan sayısının artmasının, toplumsal refah seviyesinin yükselmesinin temel koşullarından biri olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, Yeşimli kadın çalışanlardan firma bünyesindeki görevleri hakkında da bilgi aldı. - BURSA

Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret

Yeşim Tekstil, İstihdam, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret - Son Dakika


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