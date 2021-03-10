Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret

10.03.2021 22:21

Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1983 yılından beri binlerce vatandaşa istihdam kapısı açarak Bursa ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan, Türkiye'nin hazır giyim lideri Yeşim Tekstil'i ziyaret etti.

Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1983 yılından beri binlerce vatandaşa istihdam kapısı açarak Bursa ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan, Türkiye'nin hazır giyim lideri Yeşim Tekstil'i ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın dostu firma" kimliğine uygun olarak hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken ve son olarak Kadın Dostu Markalar Ödüllerinde Farkındalık Ödülü ile Tüketici Özel Ödülü'ne layık görülen Yeşim'i ziyaret ederek başarılarından dolayı CEO Şenol Şankaya'yı tebrik etti. Başkan Yılmaz, Yeşim'in farklı bölümlerinde görev yapan kadın çalışanlarıyla da bir araya geldi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenol Şankaya, köklü bir geçmişi olan ve değerli kültürel mirasa sahip bir ilçede faaliyet göstermekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Yeşim'in kurulduğu 1983 yılından bu yana kadın istihdamını desteklediğini dile getiren Şankaya, özellikle sağladıkları kreş hizmetiyle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasına katkı sağladıklarını belirtti. Şankaya, hayata geçirdikleri birbirinden değerli projelerle ve Yeşim Kreşiyle çeşitli platformlarda örnek gösterildiklerini kaydederek, kadının güçlenmesi adına iş dünyasına liderlik yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım ilçesinin önde gelen firmalarından olan Yeşim'in başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, firmanın özellikle kadın çalışmaları adına hayata geçirdiği çalışmalardan övgüyle bahsetti. Yılmaz son olarak Yeşim'in "Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri" töreninde Farkındalık Ödülü ile Tüketici Özel Ödülü almasından dolayı Şenol Şankaya'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Yıldırım Belediyesi olarak kadının toplumda güçlenmesine son derece değer verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, Yeşim'le bu alanda hayata geçirilecek her türlü iş birliğine açık olduklarının da altını çizdi.

Başkan Oktay Yılmaz daha sonra Yeşim'de çeşitli bölümlerde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi. Yeşimli kadınlara çiçek hediye eden Başkan Yılmaz; iş hayatında kadın çalışan sayısının artmasının, toplumsal refah seviyesinin yükselmesinin temel koşullarından biri olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, Yeşimli kadın çalışanlardan firma bünyesindeki görevleri hakkında da bilgi aldı.

Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret
Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret

Yeşim Tekstil, Yıldırım, İstihdam, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz         
23:03
Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı         
21:50
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz'dan Yeşim'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei