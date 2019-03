Başkan Yılmaz'dan Zafer Konuşması

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı Adayı Yücel Yılmaz kimseyi ayırmadan Balıkesir'i marka şehir yapmak için çalışacaklarını söyledi.

İlk olarak Karesi Belediye Başkanlığındaki makamına gelen Yücel Yılmaz burada ekip arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Yılmaz daha sonra İl Başkanı, Milletvekilleri ve ailesiyle birlikte Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki kutlamalara katıldı.



Kazanan Balıkesir oldu



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilk olarak makamında yaptığı açıklamada ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Yılmaz, "Son verilere göre sandıkların yüzde 98'i açıldı. Güzel bir fark var, kazandığımızı ilan edebiliriz. Hepimize, memleketimize hayırlı olsun. Kazanan Balıkesir, Türkiye oldu. Tüm şehrin belediye başkanı olmak için Pazartesi'den itibaren çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.



Balıkesir'i marka şehir yapmak için çalışacağız



Karesi Belediyesi'ndeki makamından Ali Hikmet Paşa Meydanındaki kutlamalara katılan Yücel Yılmaz burada da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada siyasi hayatına İYİ Parti milletvekili olarak devam edecek başka rakibi İsmail Ok olmak üzere CHP ve AK Partili milletvekilleriyle birlikte Balıkesir için çalışacaklarını ifade etti. Yılmaz, "Bugün 31 Mart. Türkiye bir genel seçime girer gibi yerel seçime girdi. Sizlerin emekleriyle Allah'a hamd olsun hiç kimseye mahçup olmayacak bir sonuçla hem iki ilçemizi hem büyükşehrimizi olduğu gibi koruyarak Cumhur İttifakı'yla şehrimize hediye ettik. Sizlerden Allah razı olsun. Bu millete hizmet etme görevini Cumhurbaşkanımız 27 Kasım'da 'Yücel bunu sen yaparsın' dediğinde, 'size güvenebilir miyim' dediğinde; efendim bize güvenebilirsiniz dedim ama kendime değil, sizlere güvenerek bunu söyledim. Allah razı olsun sizlerden mahçup olmadan yüzümüzün akıyla cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacak bir oyla hamd olsun bu geceyi bitirdik. Gece-gündüz, SKM'deki arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatımızın her kademesinde çalışan arkadaşlarımızla, Milliyetçi Hareket Partisi'nden beraber çalıştığımız il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, onların teşkilatlarıyla, meclis üyeleriyle ve adaylarıyla hep beraber hem planladık, hem uyguladık. Allah hepsinden razı olsun. Güzel bir sonuçla şehrimize hizmet etme yolunda, demokratik bir seçimle bu mücadeleden zaferle çıkmayı bildik. Biliyorum bugün herkesin canı burnunda, sabah saat 06.00'dan itibaren tüm arkadaşlarımız sandıkların başında görevli olarak çalıştılar. Her şeyimizi üç aydır bu işe endeksledik. Özel hayatımız, çocuklarımız, eşlerimiz, işyerlerimiz Allah hepinizden razı olsun. Bu demokratik yarışta mahçup olmadan yine bayrağı göğüsleyen Cumhur İttifakı oldu, başaran biz olduk. Görevimiz ağır. Ben buradan sizlere mahçup olmadan bir beş yılı hem Dinçer Orkan başkanımla, hem Hasan Başkanımla Allah'ın izniyle gece-gündüz çalışıp; bize güvenip oylarını veren, başka tercihler kullanan herkesin belediye başkanı olarak şehrimizi söz verdiğimiz gibi, 10 yıldızlı şehir yapmak için gece-gündüz milletvekillerimizle, il başkanımızla, sizlerle, teşkilatlarımızla çalışacağız. Karesi Belediye Başkanlığı yaptığımız süre içerisinde ana prensiplerimizden taviz vermeyerek, herkesin belediye başkanı olduğumuzun bilinciyle katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliğinde her alanda kalkınmayı sağlamaya çalıştık. Şimdi 20 ilçemizde, her birinde, hiç birini ayırt etmeden tüm milletvekillerimizle; şu anda İYİ Parti milletvekili olmaya devam edecek olan Büyükşehir adayı vekilimiz de dahil olmak üzere kapılarımız açık. CHP'li milletvekillerine kapılarımız açık. Hep beraber bir şehir olarak kalkınma hamlesini başlatacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Balıkesir olacağız. Bu davaya inanmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan içimizde bu davaya inanan her ferdimiz çok çalıştı. Ama gördünüz, en çok o çalıştı. Allah ondan razı olsun. Birliğimizi, dirliğimizi korumak, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesine sahip çıkmak için gece-gündüz; günde bazen 7-8 miting yaptı. Biz ona layık olmak için çok çalışacağız. Balıkesir'i Türkiye'nin marka şehri, yükselen şehri, kucaklayan şehri yapmak için hep birlikte çok çalışacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

