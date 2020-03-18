Başkan Yılmaz : Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Yılmaz : Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor

6 saat önce

Silivri Belediyesi'nin koronavirüse (COVID -19) karşı önlemleri artarak devam ediyor.

Başkan Yılmaz : Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor, System.String[]

Silivri Belediyesi'nin koronavirüse (COVID -19) karşı önlemleri artarak devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarına kalabalık alanlardan başlayan Silivri Belediyesi, merkeze uzak mahallelerdeki ilaçlama işlemini muhtarlıklar, sağlık ocakları, kahvehaneler ve ortak kullanım alanlarından oluşan toplam 46 nokta ile sürdürüyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın bizzat takip ettiği çalışmalar, tam donanımlı ekipler tarafından gece gündüz devam ediyor. İlçe merkezindeki kamu binaları, toplu taşıma araçları, çocuk parkları, duraklar ve çöp konteynerlerinin ardından merkeze uzak köy ve mahallerde dezenfekte işlemine de başlanarak Büyükçavuşlu'dan Selimpaşa'ya ilçe sınırlarında bulunan tüm muhtarlık binaları, sağlık ocakları, karakollar, ibadethaneler, köy kahvehaneleri ve spor kulüplerini büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.

BAŞKAN YILMAZ: RESMİ UYARILARI TİTİZLİKLE YERİNE GETİRELİM

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeni ile hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına tedbir çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:  "Hem ulusça hem insanlık alemi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak şöyle bir şansımız var ki; Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz bu konuda erken ve çok ciddi tedbirler aldı. Sağlık Bakanlığımızın koronavirüsün önlenmesi için alınan kararlar ve yayınladığı kamu spotları var. Mesafe şartı, ellerin yıkanması, hijyen gibi 14 maddeden oluşuyor. Bu uyarıları ve önlemleri her birimiz titizlikle dikkate almalıyız. Uyarılara gereken hassasiyeti gösterirsek, virüsün çok yayılmadan önüne geçmiş oluruz. Bunu hafife alır, İtalya gibi davranırsak çok dramatik olaylar ile karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye bu virüse karşı en hızlı önlem alan nadir ülkelerden birisidir. Bu konuda hükümetimizin aldığı kararları da çok doğru ve yerinde olarak görüyorum. Bizler de Silivri Belediyesi olarak bu olay gerçekleşir gerçekleşmez ilçemizde yaşayan hiçbir vatandaşımızın bu durumdan etkilenmemesi ve bu sorunun en aza indirgenmesi adına hızlı bir şekilde dezenfekte faaliyetlerine başladık"

"SİLİVRİMİZDE BU VİRÜS KAYNAKLI SIKINTILI BİR DURUM YOK"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "İnsan sirkülasyonunun ve etkileşimin fazla olduğu kamu binaları, ibadethaneler, parklar, kahvehaneler gibi birçok alanın ilaçlamasını bitirdik" dedi ve ekledi: "Çöp konteynerlerinin etrafı ve açık parklar ile kamusal alanların tamamında özel ekiplerimizle dezenfekte çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Bu yönde vatandaşlarımızdan bize gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar Silivrimizde bu virüs kaynaklı sıkıntılı bir durum yok. Buradan tüm hemşerilerime bir kez daha çok hassas davranmalarını, sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate alarak paniğe mahal vermeden bu süreci aşmada elbirliği yapmalarını rica ediyorum"


Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:42 Kaynak: DHA

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