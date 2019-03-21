Başkan Yılmaz, Din Adamları ile Buluştu

Cami ve din görevlileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Camilerimiz ve din görevlilerimiz bizlere emanet" dedi.

Cami ve din görevlileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Camilerimiz ve din görevlilerimiz bizlere emanet" dedi. Ayrıca Türk Ocakları tarafından Ankara'da yaşayan Türkmen aileler için hazırlanan yardım TIR'ı dualarla yolcu edildi.



Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur İttifakı Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan; Karesi ve Altıeylül ilçelerinde görev yapan cami ve din görevlileri ile bir araya geldi, projelerini anlattı. AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gür ve Memur-Sen'e bağlı Diyanet Vakıf-sen, ile Diyanet-Sen üyelerinin de bulunduğu programın sonrasında da Türk Ocakları tarafından Ankara'da yaşayan Türkmen aileler için hazırlanan yardım TIR'ı dualarla yolcu edildi. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde din görevlileri ile başarılı ve güzel işlere birlikte imza attıklarını söyleyen Yücel Yılmaz, "Balıkesir'in tüm camileri ve din görevlileri bizlere emanet" dedi.



Yılmaz. "Balıkesir'e değer katacak projelerimiz hazır"



"Heybemizde Balıkesir'e değer katacak çok güzel projeler var" diyen Yücel Yılmaz, doğru işleri ortaya koymanın yolunun toplumun tüm kesimleriyle istişare etmekten geçtiğini vurguladı. Din görevlilerinin Karesi Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarda kendisine çok destek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Balıkesir için çıktığımız bu güzel yolda yine sizlerden desteklerinizi istiyoruz" açıklamasında bulundu. Programın ardından Ankara'da yaşayan Türkmen aileler için yardım TIR'ı dualarla yolcu edildi. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi

Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu

Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler