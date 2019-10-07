Başkan Yılmaz, din görevlileriyle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 1-7 Ekim tarihleri arası kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği programda, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.



Kuran-ı kerim tilaveti ile başlayan programa Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, din görevlileri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.



Programda konuşan Toroslar Müftüsü Cingöz, Başkan Yılmaz'a bu programı düzenlediği için teşekkür etti. Cingöz, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir araya geldik. Cenab-ı Allah din görevlilerinin güzel hizmetlerini daim eylesin" dedi.



Müftü Cingöz, konuşmasının ardından ilçe müftülüğü hizmetlerine verdiği katkılardan ötürü Başkan Yılmaz'a plaket takdim etti.



Başkan Yılmaz da yaptığı konuşmada, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli bir tema çerçevesinde düzenlediği Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yılki temasının 'Cami ve Hayat' olarak belirlendiğini söyledi. Yılmaz, "Din görevlilerimiz, sosyal hayatımız, toplumumuz ve 7'den 77'e herkes açısından çok önemli bir görev icra ediyor. Sizler öncü olarak ibadetimizi yerine getirmemize yardımcı oluyorsunuz. Camilerimiz, birliğin beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın en önemli merkezi. Ayrıca çok önemli eğitim kurumlarımızdır" diye konuştu.



Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirine atıfta bulunan Yılmaz, "Bu zafer mabedinin mimarı ve neferleri sizleriniz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bayrağımıza, özgürlüğümüze, vatanımıza el uzatıldığında din görevlilerimiz camilerden büyük bir görev icra ederek, millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için salalar okudular. O gece camilerimiz birliğin ve beraberliğin merkezi oldu. Bu bayrağı hep beraber daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. İmkanlarımız el verdiğince de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Programın ardından Başkan Yılmaz, Müftü Cingöz ile birlikte Buluklu Şehit Durmuş Tek Kuran Kursu'nu ziyaret etti. - MERSİN