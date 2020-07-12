Başkan Yılmaz, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Başkan Yılmaz, doğa yürüyüşü gerçekleştirdiBursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğa ve spor tutkunları ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Başkan Yılmaz, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

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Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğa ve spor tutkunları ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 'Doğadaki Tek İzimiz, Ayak İzimiz' sloganıyla gerçekleştirilen, kış mevsimi nedeniyle ara verilen ve Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen doğa yürüyüşleri kontrollü, sosyal yaşam adımları ile birlikte yeniden başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katılımlarıyla, doğaseverler ile birlikte Uludağ'ın yamaçlarındaki oksijen kaynağı ormanlarla bezenmiş Zeyniler-Teleferik hattı parkurunda 6 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Doğanın eşsiz manzaralarına ve benzersiz güzelliklerine hayran kalarak, bol oksijen alarak sağlıklı yaşamın anahtarı sporla buluşan doğaseverler, Yıldırım'ın tabiat harikalarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

DOĞAYLA İÇ İÇE SAĞLIKLI YAŞAM

Kontrollü sosyal yaşam adımları ile birlikte doğa yürüyüşlerine tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bu doğa yürüyüşlerini düzenlerken hedefimiz bilhassa Yıldırım'ın doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle paylaşmak ve birlikte görmekti. Bu anlamda Zeyniler, Balaban, Fidyekızık ve tüm bölgelerin güzel mekanlar olduğuna birlikte şahitlik ettik. Kış mevsimi ile birlikte ara verdiğimiz bu yürüyüşlerimizi, Covid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle ertelemek durumunda kalmıştık. Yeni normalleşme süreci ile birlikte doğa yürüyüşlerimize yeniden başladık. Bu hafta kitaplara konu olan doğa harikası Zeyniler Köyü ile misafirlerimizi Teferrüç'ten Uludağ oteller bölgesine taşıyan Teleferik hattı arasında kalan güzergahta doğayı ve sporu seven hemşehrilerimizle birlikte 6 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de kontrollü sosyal yaşam standartları çerçevesinde doğa yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun. Doğal olarak Yıldırım diyoruz ve tüm doğaseverleri yürüyüşlerimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Mehmet Melih Oktay, Koronavirüs, Yıldırım, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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