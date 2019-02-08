Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, "Ekonomiyi Canlandıracak, Balıkesir'e Değer Katacağız"

Başkan Yılmaz, "Ekonomiyi Canlandıracak, Balıkesir'e Değer Katacağız"

1 saat önce

Kepsut'ta muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak projeleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Yılmaz,
Kepsut'ta muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak projeleri hakkında bilgi verdi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Biz gücümüzü de inancımızı da kardeşliğimizden alıyoruz. Desteklerinizle Balıkesir kazanacak" dedi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Kepsut'ta AK Parti Kepsut İlçe Teşkilatı, Kepsutlu muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu, ilçe ile ilgili projelerini aktardı. Her alanda kalkınmış, gelişmiş bir şehir inşa etme noktasında iddialı olduklarını ifade eden Yücel Yılmaz, "Gücümüzü kardeşliğimizden, birbirimize olan sevgimizden alıyoruz. Desteklerinizle Balıkesir kazanacak. Vefalı Yurt Kepsut, Balıkesir'in gelişen ve yükselen yüzü olacak" dedi.

Birlikte güzel işlere imza atacağız

AK Parti Kepsut İlçe Teşkilatı ve Kepsutlu muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Biz gücümüzü kardeşliğimizden, birbirimize olan sevgimizden alıyoruz. Siz kıymetli muhtarlarımız ve dava arkadaşlarımızla birlikte Allah'ın izniyle çok güzel işlere imza atacağız. Bugün çok mutlu oldum, Kepsut'ta çok güzel karşılandık. Biz insanımızın gönlünü kazanmak için bir yola çıktık. Bizim tek amacımız var o da önce Hakk'ın sonra halkın rızasını almak" dedi.

Kepsut gelişecek, Balıkesir kazanacak

Kepsut'ta kahvehane ve esnaf ziyaretleri yapan Yücel Yılmaz, "31 Mart'ta Balıkesir'in huzurunu sağlayacak, yatırımlara doğru şekilde yön verecek, şehrin kaderini belirleyecek başkan ve ekipleri seçeceksiniz. Bizim şehrin ekonomisini canlandıracak, şehre değer katacak projelerimiz var. Biz hemşehrilerimizin gerçek sorunlarını biliyoruz. Her alanda kalkınmış, gelişmiş bir şehir inşa etme noktasında iddialıyız. Desteklerinizle Balıkesir kazanacak. Vefalı Yurt Kepsut, Balıkesir'in gelişen ve yükselen yüzü olacak" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Kepsut, Balıkesir, Güncel
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