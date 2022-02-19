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Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

19.02.2022 09:51
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağlar Sokağı esnafını ziyaret etti.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağlar Sokağı esnafını ziyaret etti. Başkan Yılmaz, tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı ve bağlama çalan esnafa eşlik etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve partililer ile birlikte Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Bağlar Sokağı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kahvede vatandaşlarla bir araya gelen heyet ardından Bağlar Sokağı'nda esnafın kapısını çalıp kolaylıklar diledi. Esnafın ihtiyaçlarını soran ve tek tek notlarını alan Başkan Yılmaz, "Pandemi sonrası dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'de ekonominin durmaması belirli ölçüde de hükümetin yaptığı maaş zamları bir belediye başkanı olarak bizleri mutlu etti. Halkımızın teveccühü artarak devam ediyor" dedi.


Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLAR
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Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu Başkan Yılmaz'dan esnaf ziyaret... Tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı, bağlama dinledi Başkan Yılmaz'dan esnaf ziyaret... Tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı, bağlama dinledi Mümtaz Akdeniz; 'Besicinin ve esnafın yanında olacağız' Mümtaz Akdeniz; "Besicinin ve esnafın yanında olacağız"

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Bağlar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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