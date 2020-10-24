Başkan Yılmaz esnafın dinledi - Son Dakika

Başkan Yılmaz esnafın dinledi

24.10.2020 16:50
Başkan Yılmaz esnafın dinledi, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Emirsultan Mahallesi sakinleri ve bölge esnafıyla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Emirsultan Mahallesi sakinleri ve bölge esnafıyla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, EmirsultanMahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Emirsultan Meydanı'ndaki vatandaşları ve esnafı ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, hem Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları vatandaşlarla istişare etti hem de kendisini yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Esnafa bereketli kazanç dileğindebulunan Başkan Yılmaz, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarını da yineledi.

Yıldırım'ın dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gönül belediyeciliği ilkeleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, devam eden çalışmalarımızın yanı sıra planlamalarımızı, bölge sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini her birlikte değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Bu kapsamda bugün de EmirsultanMahalle esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ettik. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor" diye konuştu. - BURSA

Başkan Yılmaz esnafın dinledi
Başkan Yılmaz esnafın dinledi
Başkan Yılmaz esnafın dinledi
Başkan Yılmaz esnafın dinledi

Mehmet Melih Oktay, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz esnafın dinledi - Son Dakika

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