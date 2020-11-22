Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana sahadan kopmadan çalışmalarını sürdüren Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşlarla, esnafla, gençlerle, yaşlılarla, kısacası 7'den 70'e tüm ilçe sakinleriyle istişare kültürü ve ortak akıl doğrultusunda fikir alışverişi yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını, ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde tespit etmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde de mahalle ziyaretlerini ertelemeyen Başkan Yılmaz, gerekli tedbirler doğrultusunda kurallara uyarak ve uyulmasına öncülük ederek Yıldırımlılarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Oktay Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Bölge esnafını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, var olan sorun ve taleplere kulak verdi. Özellikle koronavirüs salgınının yayılım hızının yeniden artması üzerine tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, sosyal mesafe kuralına ve maske takılmasına özen gösterilmesini istedi. Sorun ve taleplerini dinlediği esnafla çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yıldırım'ın dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Değirmenönü Mahallemizdeki esnafımız ve kıymetli hemşehrilerimizle selamlaşıp, bir araya geldik. Kendilerinin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Bir yandan belediyemizce yürütülen hizmetleri, mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ettik. Diğer yandan da salgının yeniden hız kazandığı bu günlerde virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarımızı yineledik. Ziyaretlerimizi sürdürerek, her fırsatta vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA