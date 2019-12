Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Yılmaz, "Esnafımızın daha çok güçlenmesi, üretmesi ve ekonomiye katkı vermesi için biz de imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Çavuşlu Mahallesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Başkan Yılmaz, ziyareti sırasında esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunurken, ilçe esnafı ise Başkan Yılmaz'a bu ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Yılmaz, her kesimin olduğu gibi esnafın da görüş ve önerilerine her zaman açık olduklarını belirterek, ekonominin bel kemiği olan esnafın her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Ortak akıl olgusunun önemine vurgu yapan Yılmaz, "Esnafımız kalkınırsa tüm şehir kalkınır ve bunun bereketini hep birlikte yaşarız. Biz de esnafımızın imkanlarımız dahilindeki tüm talep ve önerilerini değerlendirip yanlarında olacağız ve gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu konuda projeler üretiyor, Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız ve kentimizin dinamikleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya önem veriyoruz. Biz esnafımızın işini kolaylaştırmak için varız" diye konuştu. - MERSİN