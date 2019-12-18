Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Esnafa projelerini de anlatan Yılmaz, "Üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olacağız" dedi.


Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, bir kez daha ilçe esnafıyla bir araya geldi.


Esnaf ziyaretiyle ilgili bilgi veren Yılmaz, esnaf ile görüş alışverişinde bulunmak ve her daim yanlarında olduklarını göstermek amacıyla bu ziyaretleri sık sık tekrarlayacaklarını söyledi. Yılmaz, "Esnafımızı düzenli olarak ziyaret ederek, taleplerini dinliyoruz. Bu sayede ilçemiz için yaptığımız çalışmaları ve ileriye dönük projelerimizi de anlatıyoruz. Ziyaretlerimizin olumlu geçmesi bizleri mutlu ediyor. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olacağız" dedi.


"Vatandaşımızın, esnafımızın sıkıntısını kendi derdimiz olarak gördüğümüz bir anlayışla çalışıyoruz" diyen Başkan Yılmaz, ilçede esnafın hayatını kolaylaştıracak projeler ürettiklerini belirtti. Yılmaz, "Ekonominin can damarı olan esnafız ile Mersinimiz, Toroslarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Beraberlik harcımızı daha güçlü karacağız" diye konuştu..


Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı ise "Başkanımız her zaman bizleri ziyaret ediyor. Sürekli halkın arasında ve ilettiğimiz talep ve önerileri çözüme kavuşturuyor. Belli bir program halinde yürütülen çalışmalardan memnunuz. Bizlere verdiği destek için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz" dediler. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:10 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü - Son Dakika
22:09 Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika
22:09 Bakan Turhan: "Hedefimiz 2020 haziranında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak" - Son Dakika
22:07 Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı - Son Dakika
22:06 Bilecik'te "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:11:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]