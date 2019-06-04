Başkan Yılmaz: "Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz bize emanet"
55 dakika önce
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
'in merkez ilçe Toroslar
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz
, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti.
Burada şehit yakınlarıyla bayramlaşıp sohbet eden Başkan Yılmaz, "Şehitlerimiz, bu toprak parçasını kanlarıyla vatan yapan kahramanlarımızdır. Ruhları şad olsun. Bu arefe gününde şehitlerimizi ziyaret ettik. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz bizlere emanet. Bu millet çok şükür ki kahramanlar çıkartabiliyor ve geleceğe emin adımlarla yürüyebiliyoruz. Bu vesileyle tüm Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin mübarek Ramazan Bayramı
'nı kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MERSİN
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