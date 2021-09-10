Üye Girişi
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti

10.09.2021 14:19
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, "Toroslarımıza gönülden bağlıyız" diyerek başlattığı 'Gönül Bağı Projesi'nin başarıyla devam ettiği bildirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, "Toroslarımıza gönülden bağlıyız" diyerek başlattığı 'Gönül Bağı Projesi'nin başarıyla devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Bağı Birimleri, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Toroslar'da vatandaşlar, masa masa dolaşarak değil, '444 41 33' numaralı 'Gönül Bağı Destek Hattı'nı arayarak taleplerini iletiyor, sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm buluyor. Gönül Bağı Birimi ekipleri, evde sağlık hizmetinden yeni doğan bebekler için bebek bakım setine, taziye ve psikolojik desteğe kadar her an vatandaşın yanında olarak yardımına koşuyor, gelen talepleri titizlikle değerlendirerek çalınmadık kapı, karşılıksız talep bırakmıyor.

Başkan Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturdukları 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti

Deneyimli, konularında uzman ve profesyonel bir ekipten oluşan 'İlk Nefes, Kadın Danışma, Çocuk Danışma, Yaşlı Destek, Engelli Destek, Sokak Hayvanları Destek, Çare Bizde, Gençlik Koordinasyon, Tarım Danışma, Esnaf Dayanışma, Hukuk Danışma, Dağıtım, Taziye, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem ve Denetleme ile Çağrı Merkezi Birimleri'nin çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz, burada ekibiyle de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Yılmaz, 'Çare Bizde' birimini ziyareti sırasında birimde görev alan sağlık ekiplerine tansiyon ve kan şekeri ölçümü de yaptırdı.

"Burada sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet var"

Gönül Bağı birimlerinin sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet anlayışıyla vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde cevap verdiğini belirten Yılmaz, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine teşekkür ederek, "Gönül Bağı, çok önemli bir proje. Sizler de belediyemizin güler yüzü, şefkat gösteren elisiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Vatandaşların, Gönül Bağı birimi ekiplerine 7 gün 24 saat ulaşabileceklerinin bilgisini veren Yılmaz, "Çevik Belediyeciliğin en güzel örneğine imza attığımız bu çalışmamızla Toroslarımızın tüm ihtiyaçlarını bir merkezde toplayarak, Gönül Bağı Destek birimlerimizle çözüme kavuşturuyoruz. Projemizin amacı, iletişim kurduğumuz vatandaşımızın sorununu, talebini algılayıp ona uygun hizmet götürmek. '444 41 33' numaralı Gönül Bağı Destek Hattımızla da hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti

Atsız Afşın Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi 15:12 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi 15:07 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu 14:49 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı 14:27 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi 14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Son Dakika Haberleri
15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
15:11 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
14:53 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
14:48 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
14:44 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir         
14:54
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları         
14:44
Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi         
14:29
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 15:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement