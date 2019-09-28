Başkan Yılmaz halk pazarını gezdi

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Kavas ile birlikte halk pazarını gezdi.



Her hafta cumartesi günleri ilçe merkezine kurulan halk pazarını Süleyman Kavas, zabıta ekibiyle birlikte gezen Belediye Başkanı Yılmaz, esnaflarla bire bir ilgilendi, istek ve taleplerini dinleyip şikayetlerini not aldı.

Vakit buldukça esnaflarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Bu hafta halk pazarını pazarcılar derneği başkanı ile birlikte pazarcı esnafımızı ziyaret ediyoruz esnaf arkadaşlarımızın varsa sıkıntılarını dinliyoruz eğer talepleri varsa onları dinliyoruz bunun yanında halk pazarından alışveriş yapan vatandaşlarımızın sorunları varsa onları dinliyoruz bizim için önemli vatandaşımız halk pazarından alışveriş yapmaz ise halk pazarı olmaz bunları dikkate alıyoruz ve bunları dernek başkanı ve zabıta ekibimiz ile değerlendiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımız rahatlık ve huzur içinde pazar yapmaları pazarcı esnafımızın da rahat satış yapmaları bunun için biz pazar ziyareti yaptık diyebilirim." dedi.