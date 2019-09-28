Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz halk pazarını gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yılmaz halk pazarını gezdi

30 dakika önce

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Kavas ile birlikte halk pazarını gezdi.

Başkan Yılmaz halk pazarını gezdi, System.String[]

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Kavas ile birlikte halk pazarını gezdi.


Her hafta cumartesi günleri ilçe merkezine kurulan halk pazarını Süleyman Kavas, zabıta ekibiyle birlikte gezen Belediye Başkanı Yılmaz, esnaflarla bire bir ilgilendi, istek ve taleplerini dinleyip şikayetlerini not aldı.

Vakit buldukça esnaflarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Bu hafta halk pazarını pazarcılar derneği başkanı ile birlikte pazarcı esnafımızı ziyaret ediyoruz esnaf arkadaşlarımızın varsa sıkıntılarını dinliyoruz eğer talepleri varsa onları dinliyoruz bunun yanında halk pazarından alışveriş yapan vatandaşlarımızın sorunları varsa onları dinliyoruz bizim için önemli vatandaşımız halk pazarından alışveriş yapmaz ise halk pazarı olmaz bunları dikkate alıyoruz ve bunları dernek başkanı ve zabıta ekibimiz ile değerlendiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımız rahatlık ve huzur içinde pazar yapmaları pazarcı esnafımızın da rahat satış yapmaları bunun için biz pazar ziyareti yaptık diyebilirim." dedi.

Eyüp Yılmaz, Lapseki, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 28 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:26:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz halk pazarını gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]