Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz - Son Dakika

Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz

21.10.2020 22:51
Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, yol kenarlarında bulunan ve 'dikey bahçe' olarak adlandırılan yeşilliklerin yerine grafiti çalışmaları yapılmasıyla sökülen dikey bahçelerin ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istedi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, yol kenarlarında bulunan ve 'dikey bahçe' olarak adlandırılan yeşilliklerin yerine grafiti çalışmaları yapılmasıyla sökülen dikey bahçelerin ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İyi niyetli bir talepte bulunduk. İnşallah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olumlu bir cevap bekliyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçeyle, kaldırılan ve kaldırılması planlanan bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri ve aydınlatma ekipmanları talep edildi. Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, hiçbir kaynağın zayi olmasını istemediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Genel sekreterliğimiz 15 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iyi niyetli bir yazı yazdı. Yazdığı yazıda, bu duvar süsü olarak kullanılan dikey bahçelerin, atıl kalmaması kullanılması için bunları Balıkesir Belediyemizde değerlendirebileceğimizi düşündük. Çünkü, gerçekten kullanmak istediğimiz çok duvarımız var. İyi niyetli bir talepte bulunduk. İnşallah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olumlu bir cevap bekliyoruz. Tabii, bizim Balıkesir il sınırlarımız bayağı büyük. Bandırma'mızdan Burhaniye'mize, alt geçitlerimizin olduğu veya peyzaj ihtiyacı olan yükseltilerimizin olduğu her yerde en detaylı şekilde kullanacağız. Eminim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebimize olumlu cevap verecektir. Çünkü hiçbir şeyin israf olmasını o da istemeyecektir. Temasımız olmadı. Biz basından takip ettik. Şu anda söküldüğünü de görünce, bir an önce talep yazımızı yazalım ki bizden önce kimse davranmadan, Balıkesir Büyükşehir öncü olsun. İlk talep edene genelde verilir. Bunların hepsi ülkemizin ortak değerleri. Bir yerde kullanılmıyorsa, mutlaka kullanılacak bir yer vardır. Biz de sağlam bir şekilde onları alıp, Balıkesir Belediyemizde kullanmayı talep ettik" dedi.


Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz
Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz
Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz: İBB'den iyi niyetli bir talepte bulunduk, olumlu yanıt bekliyoruz - Son Dakika

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