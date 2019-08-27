Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları inceledi
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Başkan Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları inceledi

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Başkan Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları inceledi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Yılmaz, çalışmaların belli bir program dahilinde devam edeceğini söyledi.


Başkan Yılmaz, incelemeleri çerçevesinde, ilk olarak Toroslar Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evinde yapılan hazırlıkları denetledi. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmaları inceleyen Yılmaz, belediye teknik ekibiyle birlikte Korukent Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi piknik alanını da gezerek, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. 2-9 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Kadınlar ve Erkekler Bocce Volo Dünya Kupası için hazırlıkları devam eden Toroslar Bocce Tesisinde yapılan çalışmaları da inceleyen Başkan Yılmaz, teknik ekipten bilgiler aldı. Yılmaz, daha sonra Çağdaşkent Mahallesinde bulunan Nene Hatun Parkındaki peyzaj ve temizlik çalışmalarını da takip ederek personeline kolaylıklar diledi.


Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın yeşil alanlarda rahatça zaman geçirebilmeleri için parklarımızın temizlik ve bakımlarını düzenli olarak yapıyoruz. Çevre düzenlemesi yapılması gereken yerleri de inceleyerek ilgili birim müdürlerimize talimatlarımızı verdik. Belli bir program dahilinde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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