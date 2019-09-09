Başkan Yılmaz, ilk ders gününde kendi okulunda

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılmasıyla birlikte Yıldırım'da yaklaşık 120 bin, ülke genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ilk ders gününde, sınıflarında eğitim aldığı, koridorlarında koştuğu, bahçesinde oyunlar oynadığı Haşim İşcan İlkokulu'nu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve Yavuzselim Mahalle Muhtarı Aslan Ali Yıldız ile ziyaret ederek, arkadaşlarına, okullarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler ve temel eğitim öğretim hayatına başlayan miniklerle bir araya geldi. Yeni eğitim yılı açılış töreninde öğrencilere seslenen Başkan Oktay Yılmaz, "İlk üç sınıfı ben de sizler gibi Haşim İşcan İlkokulu'nda okudum. Dolayısıyla yeni eğitim öğretim yılının ilk ders gününde sizlerle bir arada olmak istedik. Bu okuldan mühendisler, doktorlar yetiştiğini sizlere hatırlatmak, bu okulda okuyan bir çocuğun Belediye Başkanı olduğunu paylaşmak istedim. İnşallah çok daha güzel makam ve görevlerde sizleri göreceğiz" dedi.

'UMUT IŞIĞINI GÖZÜNÜZDE GÖRÜYORUM'

İnsanın yaşamı süresince başarılı olması için fiziki şartların elverişli olmasının tek başına yeterli olmayacağını miniklere hatırlatan Başkan Yılmaz, "Fiziki imkanların olması başarılı olmada yeterli değildir. Aynı zamanda ufkunuzun geniş olması, geleceğe dair umutlarınızın olması gereklidir. Ben bu ışığı sizlerin gözünde görüyorum. İnşallah bizler bu şehri yeniden inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Ama bizleri çok daha fazla mutlu edecek olan şey, sizlerin geleceğe umutla bakması için sizin hizmetkarınız olmak, sizler için birçok imkan oluşturmak" diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ BAŞARI DİLEDİ

Okullarda eğitimin yanında arkadaşlık, dostluk, paylaşma duyguları ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesini de önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Siz çocukların her gün neşeli olması için Yıldırım'da birçok alanda etkinlik yapacağız. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor alanlarında, eğitim alanlarında, sosyal alanlarda sizler için programlar gerçekleştireceğiz. Kütüphaneleriyle, spor merkezleriyle, etüt merkezleri ile birlikte şehrimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, annelerimizin hizmetinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bugün Yıldırım'da 194 okulda 2 bin 275 derslikte 120 bine yakın öğrencimizle 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nı açmış bulunmaktayız. Okulda sadece bilgilerin değil, paylaşma, arkadaşlık, dostluk, bir arada yaşama kültürünün de gelişmesini önemsiyoruz. Bu noktada özveriyle görev yapan öğretmenlerimizi kutluyor, kendilerine ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yeni ders yılının öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.