Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, İlk Günden Sokağa İnip Vatandaşla Hasbihal Etti

Başkan Yılmaz, İlk Günden Sokağa İnip Vatandaşla Hasbihal Etti

1 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mazbatayı ve görevi teslim alıp sokağa inerek hemşehrileriyle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, İlk Günden Sokağa İnip Vatandaşla Hasbihal Etti, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mazbatayı ve görevi teslim alıp sokağa inerek hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yılmaz, "Bizler sadece seçim zamanı değil, her zaman hemşehrilerimizin arasında ve yanındayız. Teveccühlerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Hicret Camisi'nde öğle namazını kılıp hem cami cemaati hem de cadde ve sokaktaki vatandaşlarla selamlaşıp hasbihal eden Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, seçim öncesinde oluğu gibi seçim sonrasında da halkın yanında yer aldı. Bir taraftan hayırlı olsun ziyaretlerine gelen misafirlerini ağırlayan Başkan Yılmaz, diğer taraftan da sahada hemşehrileriyle bir araya gelip hasbihal ederek onların taleplerini dinliyor.

Ankara'da yüzde 73'lük rekor bir oyla seçilerek merkez ilçeler arasında birinci olan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, "Biz herkesin başkanıyız. Hep birlikte Pursaklar'ı geleceğe taşıyacağız. Pursaklar'ı birlikte yöneteceğiz" mesajı verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:51 Kaynak: İHA

Abdulhekin Ayhan, Pursaklar, Güncel
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