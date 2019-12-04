Başkan Yılmaz, işitme engellileri maçta yalnız bırakmadı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mersin Sağır Spor Kulübü tarafından düzenlenen müsabakanın konuğu oldu.



Osmaniye Mahallesi semt sahasında gerçekleştirilen maçın başlama vuruşunu yapan Başkan Yılmaz, sporculara başarılar dileyerek sporun engel tanımadığını söyledi.



Toroslar Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve FİFA Eski Hakemi Vedat Yüksel'in yönettiği maçta sporcuları centilmence oyunlarından dolayı da tebrik eden Yılmaz, "Dünya Engelliler Gününde işitme engelli kardeşlerimizin oynadığı futbol müsabakasına konuk olduk. Güzel bir maç keyfi yaşadık. Sevgi, dayanışma ve kaynaşmanın öne çıktığı bir dostluk maçı izledik. Engelli olmanın başarı sağlamaya engel olmadığını gözler önüne seren sporcularımızı yeniden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Toroslar Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanında olacağız ve destekleyeceğiz. Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok. Tek amacımız var; o da hep birlikte huzurlu ve mutlu yaşamak" dedi.



Mersin Sağır Spor Kulübü yönetimi ve sporcuları da bu özel günde düzenledikleri özel müsabakada kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN