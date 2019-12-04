Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, işitme engellileri maçta yalnız bırakmadı
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, işitme engellileri maçta yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Yılmaz, işitme engellileri maçta yalnız bırakmadı

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mersin Sağır Spor Kulübü tarafından düzenlenen müsabakanın konuğu oldu.

Başkan Yılmaz, işitme engellileri maçta yalnız bırakmadı, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mersin Sağır Spor Kulübü tarafından düzenlenen müsabakanın konuğu oldu.


Osmaniye Mahallesi semt sahasında gerçekleştirilen maçın başlama vuruşunu yapan Başkan Yılmaz, sporculara başarılar dileyerek sporun engel tanımadığını söyledi.


Toroslar Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve FİFA Eski Hakemi Vedat Yüksel'in yönettiği maçta sporcuları centilmence oyunlarından dolayı da tebrik eden Yılmaz, "Dünya Engelliler Gününde işitme engelli kardeşlerimizin oynadığı futbol müsabakasına konuk olduk. Güzel bir maç keyfi yaşadık. Sevgi, dayanışma ve kaynaşmanın öne çıktığı bir dostluk maçı izledik. Engelli olmanın başarı sağlamaya engel olmadığını gözler önüne seren sporcularımızı yeniden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Toroslar Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanında olacağız ve destekleyeceğiz. Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok. Tek amacımız var; o da hep birlikte huzurlu ve mutlu yaşamak" dedi.


Mersin Sağır Spor Kulübü yönetimi ve sporcuları da bu özel günde düzenledikleri özel müsabakada kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Dünya Engelliler Günü, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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