Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu

29.03.2021 13:08
Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu, System.String[]

Balıkesir'in Tek Resmi Öğretmen Akademisi olarak çalışmalarına her gün yenilerini ekleyen Karesi Öğretmen Akademisi; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı eğitimcilerle buluşturdu.

Balıkesir'in Tek Resmi Öğretmen Akademisi olarak çalışmalarına her gün yenilerini ekleyen Karesi Öğretmen Akademisi; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı eğitimcilerle buluşturdu.

Balıkesir'de Öğretmen Akademisi bazında ilk ve tek olarak faaliyetlerine devam eden "Karesi Öğretmen Akademisi"; farklı konu ve konuklarıyla Balıkesir'de sinerji oluşturmaya devam ediyor. Karesi'de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturuldu. Bu başlıklar altında eğitimcilerimize mesleki ve kişisel özellikler yönünden katkı sağlamayı amaçlayan Akademi projesi pandemi döneminde çevrim içi olarak internet üzerinden ünlü isimleri öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor.

Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı Karesili eğitimcilerle buluşturan Öğretmen Akademisi, "Yücel Yılmaz ile Gündem Dışı" başlığıyla gerçekleştirdiği söyleşiye yöneticiler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'in de katıldığı söyleşi oldukça keyifli ilerledi. Söyleşide katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yılmaz; gündem dışı başlığıyla öğrencilik ve eğitimcilik hayatından birçok anısını paylaştı. Başkan Yılmaz;,aynı zamanda Karesi ilçesinde Öğretmen Akademisi'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ve bir ilçemizde böyle sistemli bir çalışmanın yapılmasının mutluluğunu duyduğunu belirtti.

Söyleşide söz alan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise Karesi ilçesinde proje bazlı çalışmalara büyük önem verildiğini, bunların da neticelerinin alındığını ve kurumsallaşma adına "Karesi Proje Koordinasyon Ofisi" ve "Karesi Öğretmen Akademisi" gibi kurumsal çalışmaların ilerleyerek devam edeceğini vurguladı. Aynı zamanda Karesi'nin eğitim konusunda duyarlı çalışmalarının artarak devam ettiğini ve elde edilen başarılarda Karesi'nin değerli öğretmenlerimizin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün üstün gayretleri olduğunu belirtti.

Karesi Öğretmen Akademisi, pandemi döneminden sonra ise Hayat Boyu Öğrenme ve Hizmetiçi Eğitim yöntemleriyle öğretmenlerle bire bir eğitimlerle buluşacak. İlerleyen aylarda birçok ünlü ismi konuk olarak öğretmenlerle buluşturacak. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu
Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu
Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu
Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Öğretmen, Karesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu - Son Dakika


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