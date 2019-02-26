Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca'yı Makamında Ziyaret Etti
1 saat önce
Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Tercan
Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi
Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz
, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yılmaz İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca'yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Tercan İlçe Başkanı Yalçın Tombul, İl genel meclis ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca'yı makamında ziyaret etti.
Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin sonunda Kaymakam Karaca Mehmet Yılmaz'a adaylığının hayırlı ve Uğurlu
olması temennisinde bulunurken Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Yılmazda Kaymakam Karaca'ya gösterdiği konukseverliğinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:29 Kaynak: İHA
2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi
Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Diyarbakır'da Memur Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu