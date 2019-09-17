Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz : "Kendime Eskişehir'i örnek alıyorum"
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Başkan Yılmaz : "Kendime Eskişehir'i örnek alıyorum"

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Başkan Yılmaz :

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu gerçekleştirildi.


Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 17 Eylül günü "2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS'19)" açılışı gerçekleştirildi. Sempozyumun açış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın yaptı. Açış konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir selamlama konuşması gerçekleştirdi.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşmasının ardından sempozyumumuzun açılış oturumuna geçildi. Oturumun ilk konuşmasını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Belediye Başkanı olarak 60 ay sürem var bunun 5 ayı doldu. Büyükşehir sistemine geçmek çok büyük bir nimet. Eskişehir'deyken hem öğrenciydim, hem siyasetçiydim. O zamanlar doğalgaz yoktu. Büyükşehir oldu. Eskişehir gibi kırsal bir yer Büyükşehir olduktan sonra çok değişti ve gelişti. Bu iyi bir yönetim tarzıyla oldu. Ben kendime Eskişehir'i örnek alıyorum. Balıkesir'in çok farklı bir yapısı var. Ayvalık'lı Erdek'i, Gönen'li Manyas'ı,


Kepsut'u bilmiyor. Türkiye ölçeğine bakarsak konumumuz çok avantajlı. Bunu yönetebilecek insan kaynağı ve fikre ihtiyacımız var. İstişare etmek çok önemli. Hem tecrübeli belediyelerle istişareler yaparak, hem de ilçe belediyelerimizle istişare ederek şehrin vizyonunu ilerletmek ve Balıkesir'imizi


hakettiği yere ulaştırmak, cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.


Yılmaz'ın konuşmasının ardından oturuma katılan ilçe Belediye Başkanları da kısa birer konuşma gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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