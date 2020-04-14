Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı - Son Dakika

Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, basın mensuplarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, basın mensuplarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Yücel Yılmaz, Balıkesir'de korona virüs vakasının az olduğunu ve salgının yayılmaması için de herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Başkan Yılmaz, 20 ilçe belediyesinin mücadelesine maddi ve malzeme desteği verdiklerini söyledi. Bugüne kadar korona virüs tedbirleri kapsamında 10 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dağıtılan maske sayısının 2 milyonu geçtiğini ifade etti.


"Virüsten korunmanın yolları belli"


Video konferans aracılığıyla yaptığı basın toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz korona virüsü süreciyle ilgili olarak, "Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart'tan itibaren alınacak tedbirler, salgının bulaşmasını önleyici çalışmaları 20 ilçemizle birlikte sürdürüyoruz. Virüsten korunmanın yolları belli. Gerek ilimizde gerekse ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın kendi öz bakımına dikkat ederek sosyal mesafeyi korumak bu mücadelede en önemli alınması gereken tedbirlerin başında geliyor. Bu konuda birimizin dikkati diğerinin hayatını etkileyebiliyor. Korona virüsün biteceğiyle ilgili sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden kişisel bakımın ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin artarak devam ettirilmesini vatandaşlarımızdan istiyoruz" diye konuştu.


"2 milyonun üzerinde maske dağıttık"


Korona virüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesinin harcadığı para hakkında da bilgiler veren Yücel Yılmaz, "Korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar belediye olarak 10 milyon TL'nin üzerinde para harcadık. Bunun büyük bir çoğunluğu maskeye harcanan rakam olarak ortaya çıktı. Bugüne kadar satın alarak dağıttığımız maske sayısı 2 milyonun üzerinde. Bu maskeleri ilk önce 2, 25 TL'den almaya başladık. Üretimin artmasıyla birlikte bu rakam önce 2 TL'ye daha sonra da 2 TL'nin altına düştü. Bugüne kadar 2 milyondan fazla maske dağıttık. Balıkesir'in nüfusunun 1 milyon 250 bin olduğu düşünülürse herkese yetecek kadar maskenin dağıtıldığını söyleyebilirim. Günde bir tek fabrikada 100 bin tane maske üretiyoruz. Bunun yanında çeşitli ilçelerimizde ve BALMEK kurslarında maske üretimimiz devam ediyor. Maske sorun olmaktan çıktı. Ayrıca dağıtılan maskeler piyasa malı değil, Sağlık Bakanlığından onaylı üretimden alıp dağıtıyoruz. Maskeyle ilgili sıkıntımız yok. Şu anda ilçe belediyelerimize ve pazar yerlerinde maske dağıtımına devam ediyoruz" diye konuştu.


"İzolasyon önemli"


Korona virüs salgınıyla mücadeleyi Balıkesir olarak değerlendirildiğinde 10 üzerinden 7 puan vermek gerektiğine dikkat çeken Yücel Yılmaz, "Balıkesir halkı korona virüs ile ilgili tedbir ve çağrılara uyma noktasında 10 üzerinden 7 verebiliyoruz. Alınan kararların hepsinin amacı virüsün bulaşma etkisini nihai etki altına almak. Bu bağlamda sosyal izolasyon çok önemli. 20 ilçe belediye başkanımızla toplantı yapıyoruz. Siyaseten ayrım yapmadan 20 ilçede aynı çalışmaları yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:36 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti         
23:58
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir         
23:54
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 00:09:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]