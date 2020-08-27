Başkan Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı - Son Dakika

Başkan Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı

20 Haziran'da yapılan ve yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencinin ter döktüğü LGS'de, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Peyami Safa Ortaokulu öğrencisi Eren Gökkaya, Yıldırım'ın gururu oldu.

Başkan Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı, System.String[]

Türkiye genelinde 42 ilden 181 öğrencinin 500 tam puan alarak birinci olduğu LGS'de Bursa listeye 3 birinci ile katıldı. Bursa'daki üç birinci arasında devlet okulunda eğitim görerek bu başarıyı yakalayan tek isim ise Yıldırım'da eğitim veren Peyami Safa Ortaokulu öğrencisi Eren Gökkaya oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, elde ettiği başarı ile Yıldırım'ı gururlandıran ve Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanan Eren ile aynı okulda matematik öğretmeni olan annesi Fahriye Gökkaya, yine matematik öğretmeni olan babası Osman Gökkaya, Peyami Safa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Sinan Yavuzoğlu ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Yücel Kamış'ı ağırladı.

YILDIRIM'IN GURURU

Eren'in elde ettiği başarı ile Yıldırım'ı gururlandırdığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Elde ettiği bu anlamlı başarı için Eren kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Yıldırım'a getirdiği Türkiye birinciliği ile hepimizin gururu oldu. Önemli olan çok uzun süre çalışmak değil verimli çalışmak. Artık bilgiye erişmek kolay, arkadaşlarla olan ilişkileri yönetmek çok daha önemli. Sosyal hayatı da ihmal etmemek lazım. Artık çağ bilgiyi işleme dönemi. Gençlerimiz sosyal anlamda da bir kültür oturtma konusunda kendi dillerinde bizim kültürümüzü yeniden yazacaklar. Gençlerden Türkiye'nin kendi yeni hikayesini yazmasını bekliyoruz. Anne baba olarak böyle başarılı bir evlat yetiştirdikleri için de ailemizi tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencimizi yetiştiren eğitmenlerimizi ve idarecilerimizi de kutluyorum. Peyami Safa Ortaokulu bizim en başarılı okullarımızdan bir tanesi. İnşallah Eren kardeşimiz nice başarılara imza atacaktır" dedi.

HEDEF: TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEK

Başarılı bir eğitim hayatı ile kendisini geliştirerek Türkiye'ye hizmet etmeyi hedeflediğini belirten LGS Türkiye Birincisi Eren Gökkaya, "Sınavla alakalı olarak önce konuları pekiştirmek için testler çözdüm. Daha sonra yoruma dayalı sorulara ağırlık vererek denemeler çözdüm. Uyumak, yemek yemek nasıl hayatın bir parçasıysa, ders çalışmayı da hayatımın bir parçası haline getirdim. Gerektiği kadar çalıştım. İlerideki hedefim, lisemde başarı yakalayarak yurt dışında kendimi donanımlı hale getirip ülkeme hizmet etmek" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN ÇOK DEĞİL, DOĞRU ÇALIŞMAK

Ders çalışmayı hayatın bir parçası haline getirmesinin Eren'in başarılı olmasında önemli bir etken olduğunu işaret eden baba Osman Gökkaya, "Pandemiden dolayı önce kaygılandık. Oğlumda bir çalışma alışkanlığı olduğu için çok da sorun olacağını düşünmedim. Gerçekten de öyle oldu. Hiçbir zaman ders çalışması için sıkmadık. Ders çalışmayı hayatın bir parçası haline getirmesi başarılı olmasında önemli bir etken oldu. Velilerimize de tavsiyem çok çalıştırmakla, çok soru çözdürmekle çok iyi yerler kazanılamıyor. Yetecek kadar, zamanında çalışmaları başarıya ulaştıracaktır" dedi. Eren'in sosyal yaşamdan kopmadan ancak ders çalışmayı ihmal etmeden sınava hazırlandığını dile getiren anne Fahriye Gökkaya ise, "Oğlumuza güvendik. Pandemi döneminde kaygılar yaşadık ama Eren bu kaygıları sıfıra indirdi. Yıllardan beri biriktirdiği bir bilgi birikimi vardı. Sosyal yaşamdan kopmadan, televizyon da izledi, oyun da oynadı film de izledi, dışarı da çıktı. Ama ders çalışmayı hiçbir zaman ihmal etmedi. Bize böyle bir gurur yaşattı. Çalışan, emek veren herkesin yolu açık olsun. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a bizleri ağırlayarak Eren'e destek olduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye, Gökkaya, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:12

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı - Son Dakika
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