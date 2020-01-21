Başkan Yılmaz, mahalle gezilerinde vatandaşı dinliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, mahalle gezilerinde vatandaşı dinliyor - Son Dakika

Başkan Yılmaz, mahalle gezilerinde vatandaşı dinliyor

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde mahalleleri gezerek, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

Başkan Yılmaz, mahalle gezilerinde vatandaşı dinliyor, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde mahalleleri gezerek, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Yılmaz, gezilerinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiriyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahalleleri de ziyaret eden Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelerek, el birliğiyle Toroslar'ı daha güzel noktalara getireceklerini söyledi.


Mahalle ziyaretlerinde esnaf ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.


Mahalle gezileriyle ilgili konuşan Yılmaz, "Esnaf ve vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm hiç eksik olmasın istiyoruz. Çok şükür göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çok güzel proje ve çalışmalara imza attık. Mahalle ziyaretleri yaparak muhtarlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyor, ihtiyaç duyulan hizmetleri de yerinde tespit ediyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımıza ve projelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunarak Toroslarımızı daha iyi noktalara taşıyacağız. Esnafımızın kalkınması için de her zaman yanlarında olacağız" dedi.


İlçeye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise Başkan Yılmaz'a mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerinden dolayı da teşekkür etti. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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