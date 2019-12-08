Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın 65. yılı dolayısıyla düzenlendiği geleneksel kutlama programa katıldı.

Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın 65. yılı dolayısıyla düzenlendiği geleneksel kutlama programa katıldı.


Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve meslekte 50. ve 25. yılını dolduranların onurlandırıldığı gecede Başkan Yılmaz, meslekte 50. yılını geride bırakanlara plaket takdim etti. Yılmaz, "İnsanın ve dolayısıyla da toplumun yaşam düzeyinin yükselmesi ve sosyal hayatın gelişmesi, bilgi ve teknoloji üretilmesinin ve bunun yaşamda kullanılabilmesinin temini ile mümkündür. Biz bu anlamda makina mühendislerimizin ve meslek kuruluşlarının yaptıkları çalışmaları çok anlamlı ve hayati derecede önemli buluyoruz" dedi.


19. yüzyılda bilim insanlarının beyni ve zihni buhar makinesine benzettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Buhar makinesini seçtiler çünkü dönemin en ileri teknolojisi olan bu makineler trenleri, gemileri ve fabrikaları çalıştırıyordu, hayatı açıklamaya çalışanlar da beynin benzer ilkelere göre çalıştığını varsayıyordu. Freudcu psikoloji üzerinde bile derin etkileri olan bu bakış açısı nedeniyle psikoloji, bugün hala makina mühendisliği kavramlarıyla doludur" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor
Şarkıcı Aslıhan Hünel klibindeki öpüşme sahnesini "Türk halkına saygımızdan" diyerek kaldırdı Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]