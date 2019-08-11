Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, Mersinlilerin bayramını kutladı
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Başkan Yılmaz, Mersinlilerin bayramını kutladı

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Mersinlilerin bayramını kutlayarak, "Sevinç ve neşe günleri olan bayramlar, paylaştıkça anlam kazanır" dedi.

Başkan Yılmaz, Mersinlilerin bayramını kutladı, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Mersinlilerin bayramını kutlayarak, "Sevinç ve neşe günleri olan bayramlar, paylaştıkça anlam kazanır" dedi.

Yılmaz, mesajında, Kurban Bayramının Toroslar'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bayramların; yoksulun, yetimin kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı önemli günler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramını bu yıl da hep birlikte kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu özel günleri, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını da kaydeden Yılmaz, nöbetçi ekiplerin bayram süresince vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirtti.

Başkan Yılmaz, insanları aynı duygu ve düşüncede buluşturan ve kenetlenmesini sağlayan bu özel günlerin acıya dönüşmemesi için vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda da uyararak, "Kurban Bayramının başta ülkem, değerli hemşehrilerim ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" dedi. - MERSİN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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