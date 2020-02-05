Başkan Yılmaz, MGC yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, MGC yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, MGC yönetimiyle bir araya geldi

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, MGC yönetimiyle bir araya geldi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Tepe ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, gazetecilerin toplumun gözü ve kulağı olduğunu belirterek, "Hizmetlerin kamuoyuna aktarılmasında oldukça önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Her zaman bu önemin farkındayız ve kentimiz basınının daha da güçlenmesini canı gönülden istiyor ve destekliyoruz" dedi.


"Hepimizin ortak paydası Mersin"


Yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Vatandaşlarımızla kurduğumuz köprünün en önemli ayağı basın mensuplarımızdır. İlçemizin her alanda büyümesi, kalkınması, değerleri ve güzellikleriyle tanıtılması amacıyla basının gücüne her zaman ihtiyacımız var. Mersin'de ilk defa yapılan bir kar festivalini organize ettik. Mersin'den, Adana'dan festivalimize binlerce kişi katıldı. Kış turizminin Toroslarımızın yaylalarında da yapılacağının bir ispatı olan festival, Türkiye genelinde de büyük ses getirdi. İlçemizin bu güzelliğini en güzel şekilde yansıttınız. Emeğinizden ve desteğinizden dolayı siz değerli basın mensuplarımıza yeniden teşekkür ediyorum. Ortak paydamız olan kentimiz için basın mensuplarımızla beraber güzel işler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


MGC Başkanı Kaya Tepe de Başkan Yılmaz ile uyum içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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