Başkan Yılmaz, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışladı - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günleri birlik ve dayanışma ruhuyla aşacağını vurgulayarak, "Toroslar Belediye Başkanı olarak bir maaşımı milletimizle paylaşmaktan onur duyuyorum" dedi.



Yılmaz, korona virüsle mücadele sürecinde alınan tedbirlerden etkilenen dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak adına başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasının, Türk milletinin birbirine kenetlenmesi için öncü bir çağrı olduğunu kaydederek, "İçinden geçtiğimiz bu zor günleri, birlik ve dayanışma içinde aşacağız. İhtiyaç sahiplerini gözeterek, beraberlik ruhuyla, salgına karşı mücadelemizden hep birlikte galip çıkacağız. Nasıl ki, her zorluk karşısında 'biz bize yeteriz' deyip kenetlendiysek, gün yine bir olma, beraber olma günüdür" ifadelerini kullandı.



Bir maaşını bağışladı



"Toroslar Belediye Başkanı olarak bir maaşımı milletimizle paylaşmaktan onur duyuyorum" diyen Yılmaz, "Hiçbir zorluk bizim birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir. Bu zor günler de geçecek. Yeter ki biz kenetlenelim" diye konuştu. - MERSİN