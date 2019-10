Başkan Yılmaz, muhtarlarla buluştu

Toroslar Belediyesi, mahalle muhtarlarını hizmet içi eğitim seminerinde ağırladı. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi.



Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu eğitim seminerinde, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması amaçlanırken, muhtarlar hem keyifli zaman geçirdi hem de mevzuat ve sahip oldukları haklar konusunda da bilgilendirildi. Uzman eğitimciler tarafından verilen eğitim semineri yoğun ilgi görürken, Başkan Yılmaz'ın da eşlik ettiği uygulamalı çalışmalarda renkli görüntüler de ortaya çıktı.



Mahalle muhtarlarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik sağlandığı zaman başarının kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Önemli olan bir ekip çalışmasıdır. Sizlerle birlikte ortak çalışmalar yapmamız mahallelerimizde yaşanan sıkıntıları, talepleri en kısa sürede çözüme kavuşturmamız bakımından önemli bir yere sahip" dedi.



"Toroslar'daki uyumun güzel hizmetlere vesile olmasını dilerim"



Muhtarlara hitap eden Yılmaz, "Siz değerli muhtarlarımız, vatandaşla doğrudan temas kuran insanlarsınız. Mersin'in merkez ilçeleri arasında en kalabalık ilçesiyiz. Beraber ne kadar çok vakit geçirirsek, bilgi alışverişi yaparsak, birbirimizi ne kadar çok anlarsak başarı o kadar kaçınılmaz olur. İletişim çağı hızlandı. Yaptığımız her işin bir geri bildirimi var. Bu geri bildirimlere göre yeni çalışmalar yapmamız lazım. Süreçlerimizi gözden geçirip, nasıl daha faydalı olabiliriz ve verimi daha nasıl arttırabiliriz bunun için kafa yoruyoruz. Biz, 300 bin kişilik bir aileyiz. Bu aile içerisindeki evde bakıma muhtaç bir vatandaşımızın ya da engelli bir kardeşimizin ihtiyaçlarına da ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Sizin her talebiniz mutlaka sistemimize giriyor ve buna göre planlama yapılıyor. Sizlerin vasıtasıyla Toroslar halkımıza vereceğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz. Toroslar için en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın" diye konuştu. - MERSİN