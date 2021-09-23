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Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi - Son Dakika

Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi

23.09.2021 13:12
Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi, System.String[]

Dünyaya açılan bir gençlik hedefiyle Uluslararası Gençlik Modeli projesi başta olmak üzere; gençlik alanında uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı Birleşmiş Milletler 76.

Dünyaya açılan bir gençlik hedefiyle Uluslararası Gençlik Modeli projesi başta olmak üzere; gençlik alanında uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndan Balıkesir gençlerine "Gençlik Araştırma Merkezi" başta olmak üzere birçok müjde verdi.

Gençlik çalışmalarında dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sürdürülebilir ve güvenli kentleşme alanındaki hedeflere ulaşabilmek için gençlik çalışmalarına özel önem veriyor. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde Balıkesir'in yerel imkanlarını da verimli bir şekilde kullanarak gençlik çalışmalarını dünya standartlarına yükseltmek amacıyla "Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli Projesi"ni hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, New York'tan gençlere yeni bir müjde daha verdi. Başkan Yılmaz, BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın Gençlik Danışma Kurulu Sekretaryasının Balıkesir'e taşınması, şehirde BM destekli Danışma Kurulu oluşturulması ve yine BM desteğiyle Balıkesir'e Gençlik Araştırma Merkezi kazandırılmasına yönelik kararlar aldıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz Türkevi açılışında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde New York'ta inşa edilen Türkevi'nin açılışına katıldı. Birleşmiş Milletler binasına komşu olan Türkevi'nin, Türkiye'yi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Dış politika tarihimizin yükselen sembolü Türkevi'nin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tüm dünyaya daha güçlü bir şekilde hissettireceğine inandığım Türkevi binasını, milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BM'nin desteğiyle Balıkesir'e gençlik araştırma merkezi

İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve mülteciler gibi birçok konu başlığıyla toplantıların gerçekleştirildiği ve üye 193 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na da katılan Başkan Yücel Yılmaz, New York'tan özellikle gençlere önemli müjdeler verdi. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle şehre kazandırılan Gençlik Merkezi hakkında sunum yapan Başkan Yılmaz; Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın Gençlik Danışma Kurulu Sekretaryasını, Balıkesir'e taşınmasına yönelik karar alındığını belirtti. Ayrıca Türkiye genelinde gençlerin BM'ye ve uluslararası çalışmalara daha aktif katılımlarının sağlanması amacıyla BM destekli Danışma Kurulu oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz, Birleşmiş Milletler ile iş birliğinde Balıkesir'e, Gençlik Araştırma Merkezi de kazandıracaklarının müjdesini verdi.

"Gençler bize ilham veriyor"

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğinde Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi'nin desteğiyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni, Balıkesir'e kazandırdıklarını hatırlattı. Şehrin gençlik çalışmalarındaki kapasitesini uluslararası standartlarda artırabilmek için Türkiye'ye örnek olan Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli Projesi'ni uygulamaya aldıklarını belirten Yılmaz "Gençlerimize değer katacak çalışmalar yapıyoruz. Genç liderliği ve girişimciliği, gençlerin gelişimi, katılımcılık ana temalarında hizmetler üreten bir yapıya sahip olan Uluslararası Gençlik Modeliyle geleceği teslim alacak gençlerimizin üreten ve katkı sağlayan birer birey olarak enerjilerini Balıkesir ve Türkiye'ye aktarmalarını istiyoruz. Gençlerimiz bize ilham veriyor. Hiçbir gencimizi geride bırakmadan hepsini güçlendirmeyi, her birini daha parlak bir geleceği inşa edebilecek konuma getirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi
Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi
Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi

Birleşmiş Milletler, Yücel Yılmaz, Balıkesir, New York, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Yılmaz müjdeyi New York'tan verdi - Son Dakika


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