Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz Öğrencilere Satranç Masalı Adlı Kitabı Hediye Etti

Başkan Yılmaz Öğrencilere Satranç Masalı Adlı Kitabı Hediye Etti

40 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz öğrencilere satranç masalı adlı kitap hediye etti.

Başkan Yılmaz Öğrencilere Satranç Masalı Adlı Kitabı Hediye Etti, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz öğrencilere satranç masalı adlı kitap hediye etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden 25 Eylül İlköğretim Okulu ile İsmail Baykut 1. ve 2. sınıf öğrencilerine satranç oynamayı teşvik etmek amacıyla "Santranç Masalı" adlı hikaye ve oyun kitabı hediye edildi. Satrancın hem spor olarak hem de oyun olarak nitelendirildiğini belirten Başkan Yılmaz, "Satrancın bir diğer yönü de hayatımızda analitik düşünmeyi ve sistemli hareket etmeyi, hamleleri planladığımızda hayatımızı çok etkileyen ve altyapısal düşünme sistematiğini geliştirdiğini görüyoruz. Eğer analitik düşünmeyi becerebilen ve dışarıdaki hamlelere de dikkat eden bir nesil yetiştirebilirsek, içine kapalı olmayan bir toplumun bir başlangıcını yapmış oluruz. Lapseki'de spora yatkın, eğitime düşkün, huzuru seven ve sağlıklı yeni nesiller yetişmesi için okullarımızın da fiziksel şartlarını elimizden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve yarınlarımız için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

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