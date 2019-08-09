Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, önce kız istedi, sonra nişan kurdelesini kesti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yılmaz, önce kız istedi, sonra nişan kurdelesini kesti

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aile arasında gerçekleşen nişan töreninde, önce kız istedi, sonra genç çiftin nişan kurdelesini kesti.

Başkan Yılmaz, önce kız istedi, sonra nişan kurdelesini kesti, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aile arasında gerçekleşen nişan töreninde, önce kız istedi, sonra genç çiftin nişan kurdelesini kesti.

Başkan Yılmaz, evlilik için ilk adımını atan genç çifti, nişan töreninde yalnız bırakmadı. Ar ve Baysal Ailelerinin evlatları Sıdıka ve Faruk'un mutluluğa adım attıkları kız isteme merasiminde, gelenek bozulmayarak Damat Faruk Baysal'a gelinin tuzlu kahve ikram etmesi renkli anlara sahne oldu.

İçilen kahvelerin ardından Yılmaz, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle" diyerek, Sıdıka'yı ailesinden istedi. Gelin babasının biraz düşündükten sonra "verdim" demesiyle yüzükler takıldı. Genç çiftin nişan kurdelesini kesen Başkan Yılmaz, "Hayırlı bir işe vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çifti kutluyorum. Allah tamamına erdirsin" dedi.

Aile bağlarının önemine de değinen Yılmaz, "Takılan yüzükler ile iki aile arasındaki bağlar da güçleniyor. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Bugün yüzükleri takıyoruz, inşallah gençlerimizin düğünlerinde hep birlikte halay çekeriz" diye konuştu.

Nişan tatlılarının yenilmesinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - MERSİN
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı
Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Son Dakika! Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:33:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, önce kız istedi, sonra nişan kurdelesini kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]