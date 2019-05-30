Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, ortaokul öğrencilerinin resim sergisini gezdi
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Başkan Yılmaz, ortaokul öğrencilerinin resim sergisini gezdi

14 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ziraat Odası Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu resim sergisini gezdi.

Başkan Yılmaz, ortaokul öğrencilerinin resim sergisini gezdi, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ziraat Odası Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu resim sergisini gezdi.

Öğrencilerin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapmış oldukları resimler, açtıkları sergi ile beğeniye sunuldu. Resim sergisini gezen Başkan Yılmaz, öğrencilerin çok güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi. Okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Yılmaz, öğrencilerin derslerinden arta kalan zamanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetlere de zaman ayırarak böyle güzel bir sergiyi hazırlamalarının önemli olduğuna değindi. Sergideki resim çalışmalarını tek tek inceleyen Yılmaz, öğrencilere başarılar diledi ve serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Ziraat Odası Ortaokulu Müdürü Mehmet Perçin de Yılmaz'a ziyaretinden ve eğitime verdiği önemden dolayı teşekkür etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:47 Kaynak: İHA
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