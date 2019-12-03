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Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden özel çocukları ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her biriyle tek tek ilgilenerek onları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden özel çocukları ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her biriyle tek tek ilgilenerek onları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Balıkesir Zihinsel Engellileri Koruma Derneği yöneticileriyle özel çocukları makamında ağırladı. Bir yerel yönetici olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, onların sosyal yaşama dahil olabilecekleri altyapıyı hazırlayacaklarını söyledi.


"Kapımız sonuna kadar açık"


Kendisine çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler veren Başkan Yücel Yılmaz, şehirde yaşayan her engelli bireyin devletin ve Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarına rahatlıkla ulaşması gerektiğini vurgulayarak "Kapımız size sonuna kadar açık." dedi.


Duyarlı olmaya davet


Engelli bireylere karşı farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yücel Yılmaz "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerimiz noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyor, tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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