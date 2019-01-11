Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz Pazar Çantası Dağıttı

Başkan Yılmaz Pazar Çantası Dağıttı

52 dakika önce

Mersin Mut ilçesinde Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, esnafa ve vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.

Başkan Yılmaz Pazar Çantası Dağıttı, System.String[]
Mersin Mut ilçesinde Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, esnafa ve vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.

1 Ocak 2019 itibariyle naylon poşetlerde başlayan ücret uygulamasına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla Cuma pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, artık bez çanta kullanılmasını istedi.

Başkan Yılmaz eşi Nuran Yılmaz ve personeli ile birlikte belediyenin diktirdiği bez çantaları esnafa ve vatandaşlara dağıttı. Yılmaz, "Poşetsiz, naylonsuz güzel bir Türkiye, güzel bir Mut için bez çanta yaptırdık. Hem esnafımıza hem pazardan alışveriş yapan insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz. Bu konuda şimdilik kampanya olarak 5 bin adet pazar çantası yaptırdık" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Mersin, Nebi Yılmaz, Güncel
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