Başkan Yılmaz pazar esnafının yeni yılını kutladı - Son Dakika

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, pazar esnafının yeni yılını kutladı.

Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas ile birlikte ilçe pazarını gezen Yılmaz, esnafla görüşüp yeni yıllarını kutladı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

2020'nin sıkıntılı bir yıl olduğunu belirten Yılmaz, "Hep birlikte ülke olarak çok zor ve sıkıntılı 2020 yılı geçirdik. Temennimiz 2021 yılının sağlıklı, güzel ve korona virüsün bittiği bir yıl olmasını diliyorum. İlçe merkezine haftada iki gün semt ve halk pazarı kuruluyor geçtiğimiz hafta pazar girişlerinde başlattığımız HES kodu uygulamasıyla vatandaşımız daha güvenli pazar yapmış oluyorlar. Bunun yanında belli bölgelerimizde zabıta ekibimiz vatandaşımızın ateş ölçme cihazıyla ateşini ölçüyor maske konusunda uyarılarda bulunuyor inşallah bu günlerde geçecek." dedi.