Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı - Son Dakika

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye personeline ödenen yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı.

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye personeline ödenen yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı. Çalışanlarının refah ve mutluluklarının çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Personelimizin emeğinin karşılığının verilmesinden yanayız" dedi.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan personelin günlük yemek ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Çalışanlarımızın refah ve mutluluğu bizim için çok önemli. Hayırlı olsun" dedi.


Personeli ile birlikte büyük bir aile olduklarını dile getiren Yılmaz, "İlçemizin gelişiminde ve değişiminde bütün çalışanlarımızın büyük bir emeği ve alın teri var. Biz de çalışan ve çalıştığı işe değer veren personelimizin emeğinin karşılığının verilmesinden yanayız. Belediyemiz Personel Limited Şirketinde çalışan personelimizin yemek yardım ücretlerinde yüzde 15 oranında zam yaptık. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için bir ekip ruhu içerisinde gece gündüz demeden hizmet veren tüm personelime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla halkımızın rahatı ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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