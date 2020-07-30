Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı. Yılmaz, personeline ve ailelerine huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmelerini diledi.

MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma programı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gönül selamıyla yapıldı.

Belediye hizmet binasındaki personeliyle bayramlaşan Başkan Yılmaz, daha sonra Makine İkmal ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne geçerek burada görev yapan personelinin de bayramını kutladı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Personeline seslenerek, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Hep daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz diye sizlerle birlikte çaba içerisindeyiz" dedi.

Personeline, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Yılmaz, "Bu birlikte dördüncü bayramımız. Göreve geldiğimiz yaklaşık 1,5 yıldır Toroslarımıza en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Her bayram biraz daha gücümüzü, iş yapma kapasitemizi ve hızımızı arttırıyoruz. Sizlerin çalışmalarınızdan ve ekip ruhunuzdan memnunum. Hepinizden Allah razı olsun. Hep birlikte yapacak çok işimiz var. Yapmış olduğumuz işleri daha da güzelleştirmek ve daha yeni işler yapma niyetindeyiz. Bunları da hep beraber el birliğiyle yapacağız. Her biriniz Toroslar Belediyesi ailesinin birer ferdisiniz. Biz sizleri öyle görüyoruz. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu. - MERSİN