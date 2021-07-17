Üye Girişi
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

17.07.2021 11:55
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mübarek Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mübarek Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasındaki personeliyle bayramlaşan Başkan Yılmaz, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen törende Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı. Meclis üyelerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde Başkan Yılmaz personeline seslenerek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"

Toroslar'a en güzel hizmeti sunmak için fedakarca çalışan tüm personeline teşekkür eden Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz. Birlikte güçlüyüz ve bir bütünün parçasıyız. Güçlenerek, büyüyerek, el ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın yanında olmaya, en yeni ve en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Toroslar, Mersin'in yükselen yıldızı"

Yaptıkları her işin göz doldurduğunu, vatandaşı memnun ettiğini belirten Yılmaz, "Bu da bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 2,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Göreve başladığımız gün ile bugün arasında çok büyük fark var. Bunu özellikle çalışmalarımızla ve iletişimimizle görüyorum. Toroslar zaten Mersin'in yükselen yıldızıydı, daha da parlatmak bize düşüyor. Bu konuda Toroslar'ı devraldığımız Hamit Tuna başkanımızı alkışlıyoruz. Kendisinden devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıma azmi, heyecanı ve isteğiyle çalışıyoruz. Sizlerle bir bütünün parçasıyız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşımız sokağa girdiğinde hem bizleri hem sizleri temsil ediyor. Alışılmış belediyecilik anlayışını bir kenara bırakarak yeni metotlar arıyoruz. Vatandaşımıza daha güzel hizmet götürmek için sizlerle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Biz, tırnak içinde rutin işleri yapan belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz. Bizim her günümüz bir önceki günümüzden daha farklı. Dinimizde ve örfümüzde de böyle olması gerekir; daha güzelini bulmak, aramak ve yapmak. Bu açıdan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bayramların, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, mutluluğun paylaşıldığı çok özel günler olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Toroslar, bin yıldır Anadolu'nun muhafızıdır, koruyucusudur, kalesidir. Bu kalenin muhafızları da bizleriz ve sizlersiniz. İnşallah hep beraber daha güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin ve ailenizin Kurban Bayramını ayrı ayrı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Kurban, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı 12:30 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu 12:20 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den 11:45 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 11:20 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş 08:49 Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım
12:29 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
12:19 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu
12:11 Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
11:44 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!
11:19 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Karısı kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var Karısı kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var         
12:10
Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!         
11:32
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu         
22:10
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 12:43:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement