Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz: "Ruhsatsız ve imara aykırı yapılarla mücadeleye önem veriyoruz"
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Başkan Yılmaz: "Ruhsatsız ve imara aykırı yapılarla mücadeleye önem veriyoruz"

3 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, plansız yapılaşmanın kentin en önemli problemlerinin başında geldiğini kaydederek, imara aykırı binalara yönelik mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Başkan Yılmaz:
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, plansız yapılaşmanın kentin en önemli problemlerinin başında geldiğini kaydederek, imara aykırı binalara yönelik mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Başkan Yılmaz, Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile makamında bir araya geldi. Mersin'in geleceğine yön verecek olan çevre ve imar planları ile kentsel dönüşüm konularının masaya yatırıldığı ziyarette, imar planlarının bir an önce Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinden geçmesi talep edildi.

Kurumlar arası işbirliği ve istişarenin kentin yararına olacağını belirten Yılmaz, Mersin'in yatırımda, üretimde, istihdam ve ekonomide daha da büyümesinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi. "El birliğiyle çalışacağız" diyen Yılmaz, imar konusundaki sıkıntıların bir an önce aşılması temennisinde bulundu. Plansız yapılaşmanın kentin en önemli problemlerinin başında geldiğini ifade eden Yılmaz, bu anlamda ruhsatsız ve imara aykırı yapılarla mücadele konusuna önem verdiklerinin altını çizdi.

Ziyarette, inşaat sektörünün sorunları da konuşuldu. - MERSİN
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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