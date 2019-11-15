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Başkan Yılmaz, şampiyonu mecliste ağırladı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 54 kilogramda Muay-Thai Dünya Şampiyonu olan 15 yaşındaki Doğa Dikmen'i, Balıkesir Belediye Meclisi'nde ağırlayarak Balıkesir'e yaşattığı gururdan dolayı tebrik etti.

Başkan Yılmaz, şampiyonu mecliste ağırladı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 54 kilogramda Muay-Thai Dünya Şampiyonu olan 15 yaşındaki Doğa Dikmen'i, Balıkesir Belediye Meclisi'nde ağırlayarak Balıkesir'e yaşattığı gururdan dolayı tebrik etti.


Antalya'da yapılan Muay-Thai Dünya Şampiyonası'nda, rakiplerini zorlanmadan yenerek 54 kilogramda şampiyon olan 15 yaşındaki Doğa Dikmen Balıkesir'in gururu oldu. Erdek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Dikmen'i, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne davet ederek tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, genç sporcuya her zaman destek olacaklarını belirtti.


"Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum"


"Dünya Şampiyonu olarak Türk Bayrağı'nı en yükseklerde dalgalandırmanın kendisi için oldukça gurur verici olduğunu belirten Doğa Dikmen "Ben oraya gitmeden önce kendime bir söz vermiştim, Türk Bayrağı'nı en yükseklerde dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okutacaktım. Beni bu hedefime ulaştırabilmek için Erkan hocam hep yanımda olarak beni her türlü destekledi. Bunun için herkese çok teşekkür ederim başta Erkan hocam olmak üzere menajerime ve aileme çok teşekkür ederim." diye konuştu. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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