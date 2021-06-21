Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Babalar Gününde şehit babalarını unutmadı. Başkan Yılmaz, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emaneti, şehit babalarının isimlerine özel olarak hazırlattığı cüzdanları kendilerine ulaştırdı.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Babalar Gününde şehit babalarına hediye gönderdi. Yılmaz, "Aziz evladınızın ve tüm kahraman şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun. Kahraman şehitlerimizin bize en büyük emaneti olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarımızın isimlerine özel olarak hazırlattığımız hediyelerimizi kendilerine ulaştırdık. Varlığıyla güç veren, karşılıksız sevgi ve güvenin adı tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit babaları da bu anlamlı hediyeden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, engelli babaları da unutmadı

Toroslar Belediyesi, ilçede ikamet eden büyüklerin, felçli ve görme engelli babaların da Babalar Gününü anlamlı bir ziyaretle kutladı. Belediye Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şefliği görevlileri, Başkan Yılmaz'ın özel olarak hazırlattığı hediyeleri ve beyaz bastonları takdim etti.

Tüm hemşehrilerine sağlıklı ve huzurlu bir hayat dileyen Başkan Yılmaz, "Gönülleri kazanmanın, bir ve beraber olmanın en büyük güç olduğuna inanıyor ve hizmetlerimize de bu doğrultuda devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık ve koparmayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN